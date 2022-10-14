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На фасадах Петербурга появится светопроекция портретов Балабанова и Бодрова. Публикуем адреса

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Арт-портреты приурочены к 25-летию фильма "Брат", сообщили в Смольном.

Комитет по градостроительству и архитектуре

«В рамках празднования юбилея с момента выхода фильма Комитет по градостроительству и архитектуре совместно с СПБ ГБУ «Ленсвет» разработал концепции световых изображений портретов режиссера Алексея Балабанова и Сергея Бодрова, сыгравшего главного героя фильма – Данилу Багрова. Помощь в подготовке светопроекций оказала ООО «Кинокомпания «СТВ», предоставив ценные фотоматериалы», – сообщили в комитете по градостроительству и архитектуре.

Как уточнили в ведомстве, увидеть арт-портрет Балабанова можно с сегодняшнего вечера на брандмауэре дома по адресу Большой проспект Васильевского острова, д. 70. Портрет Сергея Бодрова расположен по адресу Каменноостровский проспект, д. 26-28. 

Комитет по градостроительству и архитектуре

Накануне в «Севкабель Порту» открылась выставка-ретроспектива фильмов Алексея Балабанова. Это первый художественный проект, объединяющий все ленты режиссера — как смонтированные, так и не вышедшие — в единую историю.

В четверг, 13 октября, в продажу поступили стилизованные проездные к 25-летию фильма «Брат». Однако «Подорожники»  раскупили за несколько часов — на некоторых станциях люди стояли за ними в очереди еще до открытия касс.

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