На фасадах Петербурга появится светопроекция портретов Балабанова и Бодрова. Публикуем адреса

«В рамках празднования юбилея с момента выхода фильма Комитет по градостроительству и архитектуре совместно с СПБ ГБУ «Ленсвет» разработал концепции световых изображений портретов режиссера Алексея Балабанова и Сергея Бодрова, сыгравшего главного героя фильма – Данилу Багрова. Помощь в подготовке светопроекций оказала ООО «Кинокомпания «СТВ», предоставив ценные фотоматериалы», – сообщили в комитете по градостроительству и архитектуре.

Как уточнили в ведомстве, увидеть арт-портрет Балабанова можно с сегодняшнего вечера на брандмауэре дома по адресу Большой проспект Васильевского острова, д. 70. Портрет Сергея Бодрова расположен по адресу Каменноостровский проспект, д. 26-28.