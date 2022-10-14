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Стало известно, когда отремонтируют дом Зингера

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«Торговая фирма "Санкт-Петербургский дом книги"» определилась с подрядчиком, который подготовит помещения для открытия обновленного книжного магазина. Все работы должны будут выполнить до 30 ноября 2022 года, сообщает «Фонтанка».

Shutterstock.com

По данным издания, начальная цена контракта составила 99,4 млн рублей. В конкурсе участвовала только одна компания — «Содействие», с ней и решено заключить договор.

Подрядчику предстоит отремонтировать четыре помещения на первом и втором этажах здания. Рабочие расчистят керамические изразцы, уберут непригодные отделочные покрытия, отреставрируют поверхности, мебель, деревянные двери и окна. Смета также предусматривает покрытие гипсовых поверхностей сусальным золотом и воссоздание мраморной облицовки.

При этом завершить все работы подрядчик должен до 30 ноября 2022 года. Планируется, что после ремонта в доме Зингера откроется обновленный книжный магазин.

Напомним, в сентябре 2021 года Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти принял решение признать недействительным договоры субаренды между ЗАО «Зингер» и ООО «Книжный магазин №1». Затем хозяин торговой точки подал апелляцию. По его мнению, не было представлено убедительных доказательств убыточности договоров аренды с ЗАО «Зингер».

Предполагается, что в дом Зингера вернется старейший книжный магазин Петербурга. Вместо «Дома книги» разместят государственную сеть «ТФ Санкт-Петербургский дом книги».

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