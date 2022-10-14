Стало известно, когда отремонтируют дом Зингера

По данным издания, начальная цена контракта составила 99,4 млн рублей. В конкурсе участвовала только одна компания — «Содействие», с ней и решено заключить договор.

Подрядчику предстоит отремонтировать четыре помещения на первом и втором этажах здания. Рабочие расчистят керамические изразцы, уберут непригодные отделочные покрытия, отреставрируют поверхности, мебель, деревянные двери и окна. Смета также предусматривает покрытие гипсовых поверхностей сусальным золотом и воссоздание мраморной облицовки.

При этом завершить все работы подрядчик должен до 30 ноября 2022 года. Планируется, что после ремонта в доме Зингера откроется обновленный книжный магазин.

Напомним, в сентябре 2021 года Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти принял решение признать недействительным договоры субаренды между ЗАО «Зингер» и ООО «Книжный магазин №1». Затем хозяин торговой точки подал апелляцию. По его мнению, не было представлено убедительных доказательств убыточности договоров аренды с ЗАО «Зингер».

Предполагается, что в дом Зингера вернется старейший книжный магазин Петербурга. Вместо «Дома книги» разместят государственную сеть «ТФ Санкт-Петербургский дом книги».