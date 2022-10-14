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Какой будет погода в Петербурге на выходных? Рассказали синоптики

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Петербуржцев ждет преимущественная облачность, местами пройдут небольшие дожи — виной тому циклонический вихрь, приближающийся с запада к Скандинавии. 

Evgeny Prokofyev / Shutterstock.com

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 14 октября, температура воздуха составит +11…+13 градусов, по области +9…+14 градусов. Ветер южный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы. В субботу местами пройдут небольшие дожди, температура изменится незначительно.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 15 октября температура воздуха ночью составит +5...+7 градусов, днем +10...+12 градусов. Атмосферное давление будет меняться мало.

В воскресенье, 16 октября, днем пройдет местами умеренный дождь. Температура воздуха ночью составит +7...+9 градусов, днем +10...+12 градусов. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

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