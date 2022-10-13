Даже у бобров есть дом в Петербурге. Посмотрите, какое жилище построили себе трудяги

«Хатку грызуны сооружают из палок и веток, скрепляя их землей и глиной. Вход в это жилище найти непросто: для безопасности он находится под водой. Такие домики-хатки бобры строят исключительно на заболоченных территориях. А при наличии крутых берегов - как например, в Петербурге на реке Оккервиль - эти грызуны живут в норах», – пояснил биолог.

Ранее Павел Глазков опубликовал в своем блоге фотографии со стаями чибисов, которые заполонили участки рядом с Кольцевой автодорогой. По словам биолога, птицы останавливаются в Петербурге, чтобы отдохнуть во время миграции. У трассы им легче найти себе корм.