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Даже у бобров есть дом в Петербурге. Посмотрите, какое жилище построили себе трудяги

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Фотографиями лесного сооружения поделился биолог Павел Глазков. Судя по всему, свой уютный домик бобры строили не один год.

Shutterstock.com

«Хатку грызуны сооружают из палок и веток, скрепляя их землей и глиной. Вход в это жилище найти непросто: для безопасности он находится под водой. Такие домики-хатки бобры строят исключительно на заболоченных территориях. А при наличии крутых берегов - как например, в Петербурге на реке Оккервиль - эти грызуны живут в норах», – пояснил биолог.

Ранее Павел Глазков опубликовал в своем блоге фотографии со стаями чибисов, которые заполонили участки рядом с Кольцевой автодорогой. По словам биолога, птицы останавливаются в Петербурге, чтобы отдохнуть во время миграции. У трассы им легче найти себе корм.

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