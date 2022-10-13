«Ночлежка» объявила сбор мобильных телефонов в помощь бездомным

«Телефон — то, без чего трудно представить свою жизнь. Мы перезваниваемся и переписываемся с родными; знаем, что можем вызвать скорую, если станет плохо; набираем номера из объявлений о работе. Телефон — вещь первой необходимости, о них постоянно спрашивают люди, приходящие к нам за помощью», – сообщается в паблике «Ночлежки».

Какие телефоны подойдут:

кнопочные — они дольше держат заряд, но можно и смартфоны;

желательно с зарядками, но это не обязательно;

лучше заранее зарядить телефон, чтобы можно было на месте проверить, работает ли он.

Сбор проходит в рамках акции #электроосень, которая состоится 15 октября. В организации отметили – передавая телефон волонтеру, обязательно предупредите, что это для «Ночлежки». На точках также будут принимать неисправную технику весом до 20 кг для переработки.

С адресами пунктов приема и часами их работы можно ознакомиться на сайте акции.