Зонтик пока не понадобится: синоптики рассказали о погоде в Петербурге на ближайшие дни

Согласно прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 13 октября, температура воздуха составит +9…+11 градусов, по области +7…+12 градусов. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 14 октября ожидается облачная с прояснениями погода. Температура воздуха ночью составит +2...+7 градусов, днем +7...+12 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что антициклон устойчиво стоит южнее Ленинградской области, но к выходным погода все же поменяется.

«Влияние циклона, смещающегося с запада севернее Санкт-Петербурга, начнется в воскресенье, поэтому погода испортится, хотя по-прежнему будет очень тепло. Усиление южного ветра начнется уже с ночи, а атмосферный фронт с дождями придет днем. Так что ждем циклон и перемен в погоде», – отметил синоптик.