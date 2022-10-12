Петербург вошел в топ городов для комфортной работы на фрилансе

По данным сервиса, 38% опрошенных россиян хотели бы работать на фрилансе. Среди преимуществ такого формата 78% назвали возможность работать удаленно, 75% подчеркнули самостоятельный выбор графика работы, 46% опрошенных указали, что фриланс позволяет работать над несколькими проектами одновременно.

Также 41% участников исследования отметили, что такой формат дает возможность больше зарабатывать, а 34% рассматривают фриланс в качестве возможности переезда в другой город или страну.

Для переезда и работы на фрилансе 19% выбрали Турцию или Таиланд, 16% выделили США и Бали, а по 13% — Германию, Объединенные Арабские Эмираты или Казахстан.