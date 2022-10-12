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Депутаты ЗакСа утвердили приостановку закона о КРТ в Петербурге

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Речь идет о трех пунктах: о порядке реализации решения о КРТ, о предельном сроке общих собраний собственников квартир и о порядке определения границ территорий, попадающих под реновацию, сообщает Закс.ру. Их действие приостановлено до 1 января 2024 года.

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Напомним, закон о КРТ был принят Заксобранием Петербурга в конце июня. Многие петербуржцы высказывались против закона о реновации. Так, горожане выстроились в огромную очередь на Витебском проспекте, чтобы подписать обращение президенту РФ Владимиру Путину. 

Закон о комплексном развитии территорий частично решили приостановить 13 сентября. С соответствующей инициативой губернатор Петербурга Александр Беглов обратился к депутатам Законодательного собрания

«За это время проработаем варианты корректировки федерального и совершенствования нашего регионального законодательства. Также важно установить дополнительное условие о наличии «стартовых пятен» застройки, чтобы жители могли переселяться в непосредственной близости от прежнего дома», — отметил Беглов. 

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