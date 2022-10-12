Небольшие дожди и облачность: синоптики рассказали, какой будет погода в Петербурге до конца рабочей недели

По словам ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 12 октября, погода в Петербурге будет формироваться под влиянием периферии далёкого циклона, центр которого окажется в акватории Баренцева моря. Ожидается облачность с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди.

Температура воздуха составит +10…+12 градусов, по области +8…+13 градусов. Ветер западный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.

По прогнозу Леуса, завтра, 13 октября, не будет осадков, температура воздуха составит +10…+12 градусов.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 14 октября ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой дождь, ночью преимущественно на западе. Температура воздуха ночью составит +2...+7 градусов, днем +7...+12 градусов.