Первая декада октября в Петербурге стала одной из самых холодных за последние годы

Он отметил, что средняя температура воздуха составила +9,7 градусов, что выше нормы на 1,3 градуса. По словам синоптика, погода первой декады этого года прохладнее, чем в прошлом году и намного холоднее первой декады 2020 года, которая была самой теплой (+13,6 гр.) за весь ряд наблюдений.

Солнце в Санкт-Петербурге появлялось в течение 8 дней, но вот количество сияния в часах небольшое — 34,5 часа. Несмотря на то, что дождь шел довольно часто, выпало всего 17 мм осадков.

По прогнозу синоптика, сегодня, 11 октября, атмосферный фронт смещается и во второй половине дня будет проходить Санкт-Петербург. В конце рабочего дня может начаться дождь.