Снова ветер и дожди: синоптики Петербурга рассказали, чего ждать от погоды в ближайшие дни

По словам ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 11 октября, смещаясь с запада на восток, холодный атмосферный фронт сделает погоду в Петербурге облачной с прояснениями, усилит ветер и во второй половине дня отметится небольшими дождями, что немного ограничит приток солнечного тепла.

Температура воздуха составит +11…+13°, по области +9…+14°. Ветер юго-западный 4-9 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

По прогнозу Леуса, завтра вновь не обойдётся без небольших дождей, станет еще немного прохладнее.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 12 октября петербуржцев ждет облачная с прояснениями погода. Местами пройдет кратковременный дождь. Температура воздуха ночью составит +2...+7 гр., днем +7...+12 градусов.

В четверг, 13 октября, днем местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 0...+5 гр., местами до -3 гр., днем +6...+11 градусов.