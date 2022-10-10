В парламенте Петербурга создали рабочую группу по проблеме загрязнения воздуха

«Члены рабочей группы планируют актуализировать Концепцию охраны окружающей среды, рассмотреть вопросы обеспечения оптимальной системы регулирования транспортных потоков и пропускной способности в городе, ликвидации незаконных свалок, проведения регулярной влажной уборки улиц и дорог и др.», – сообщили в Законодательном собрании.

Ранее сообщалось, что Петербург занял четвертое место в списке самых загрязненных диоксидом азота городов. В Северной столице в кубическом метре воздуха обнаружили около 38 микрограмма диоксида азота, что более, чем в три раза превышает нормы установленные Всемирной организацией здравоохранения. Основные источники вредного диоксида — выхлопные газы автомобилей, ТЭЦ и различные заводы.