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В парламенте Петербурга создали рабочую группу по проблеме загрязнения воздуха

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Ее координатором назначен депутат Андрей Рябоконь. В состав также войдут парламентарии Любовь Менделеева, Андрей Горшечников, эксперты комиссии, представители Регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами и ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Группа займется вопросами экологической безопасности атмосферного воздуха в городе.

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«Члены рабочей группы планируют актуализировать Концепцию охраны окружающей среды, рассмотреть вопросы обеспечения оптимальной системы регулирования транспортных потоков и пропускной способности в городе, ликвидации незаконных свалок, проведения регулярной влажной уборки улиц и дорог и др.», – сообщили в Законодательном собрании.

Ранее сообщалось, что Петербург занял четвертое место в списке самых загрязненных диоксидом азота городов. В Северной столице в кубическом метре воздуха обнаружили около 38 микрограмма диоксида азота, что более, чем в три раза превышает нормы установленные Всемирной организацией здравоохранения. Основные источники вредного диоксида — выхлопные газы автомобилей, ТЭЦ и различные заводы.

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