Новогоднюю елку на Дворцовой площади отменять не будут

«Мы еще не увидели, как в бюджете это поменяется, но губернатор такое решение принял. Я думаю, депутаты его поддержат. Елка на Дворцовой будет, но, наверное, не такая шикарная. Новогоднее освещение улиц и гирлянды останутся. Особенно это важно для пригородных районов. Отменят праздничные гуляния. Считаю это целесообразным решением, так как оно позволит не только сэкономить средства, но и обеспечит безопасность жителей», – рассказал Барышников информагентству.

Ранее власти Петербурга приняли решение отменить все новогодние и рождественские праздничные мероприятия. Исключением станут новогодние программы для семей с детьми и традиционные «детские елки». Это связано с целью перераспределения средств города – сэкономленные средства пойдут на оснащение добровольцев и мобилизованных.

По словам вице-губернатора Бориса Пиотровского, «новогодняя атмосфера в городе сохранится». Зимой будут работать традиционная ярмарка и множество городских катков, пройдут мероприятия для семей с детьми, на Дворцовой площади откроют горку для катаний.