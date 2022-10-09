Чибисы облюбовали КАД. Биолог Глазков рассказал почему это происходит

Громкоголосые птицы, которых можно узнать по зеленоватому металлическому отливу перьев и забавному хохолку облюбовали территорию рядом с КАД. Биолог Павел Глазков связывает это с сезонной миграцией. «Сейчас мы наблюдаем осеннюю миграцию этих птиц. Большая часть чибисов прилетела к нам с Севера, чтобы отдохнуть и продолжить свой путь на зимовку в Западную Европу: как правило во Францию и Италию. Вдоль дороги скошена трава, и здесь птицам легче искать себе корм, а кроме того, тут безопасно: хороший круговой обзор», — рассказал специалист.

При этом большое скопление машин и шум дороги не пугают пернатых. Биолог отметил, что часть замеченных автомобилистами птиц обитает в Петербурге. Некоторые из них «вполне успешно продолжили свой род в городе на Неве», однако холода по-прежнему пережидают в более теплых краях. Домой чибисы должны вернутся весной, ближе к концу марта