Вице-губернатор Пиотровский заявил, что несмотря на отмену праздников, «новогодняя атмосфера в Петербурге сохранится»

Несмотря на отмену новогоднего концерта на Дворцовой площади и Невском проспекте, традиционный фейерверка, фестиваля огня «Рождественская звезда» и благотворительного приема в Таврическом дворце в городе постараются сохранить праздничную атмосферу. Об этом заявил в своем Telegram-канале вице-губернатор Борис Пиотровский. «Несмотря на отмену праздничных концертов и фейерверка, новогодняя атмосфера в городе сохранится. Как всегда будет множество мероприятий для семей с детьми, детские елки», — написал он.

Также чиновник добавил, что зимой будут работать традиционная ярмарка и множество городских катков. А на Дворцовой площади откроют горку для катаний. А отдаленные районы Петербурга планируют украсить в едином с центром стиле: «В этом году мы уделили особое внимание отдаленным районам нашего города - вместе с центром они будут украшены в едином стиле, продиктованном петербургским новогодним брендбуком».

Ранее на совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства решили отменить все новогодние и рождественские мероприятия. Сэкономленные средства планируют направить на приобретение дополнительного снаряжения и оснащения для добровольцев и мобилизованных.