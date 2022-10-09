Дожди кончаются: вот какой будет погода в воскресенье

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 9 октября, Петербург окажется в узкой полосе повышенного атмосферного давления, с востока и с запада сжатой циклонами. В такой ситуации, вместе с ростом атмосферного давления, облаков в небе над берегами Невы станет меньше и обойдется без существенных осадков.

Температура воздуха сегодня в городе составит +11…+13 градусов, по области +9…+14 градусов. Ветер ожидается западный 4-9 метров в секунду с порывами до 13. Атмосферное давление будет расти и составит 762 миллиметра ртутного столба, что немного выше нормы.

В понедельник, по словам Леуса, осадков тоже не будет, утром станет холоднее, а днем теплее, чем сегодня.