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В Петербурге пройдет благотворительный фестиваль по пристройству собак и кошек

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Фестиваль Woof про пристройству собак и кошек из приютов пройдет 15 и 16 октября в ДК Кирова в Петербурге. 100 питомцев будут ждать посетителей мероприятия.

Erik Lam/shutterstock

В Петербургском ДК Кирова пройдет благотворительный фестиваль с целью пристроить животных из приюта. Также для них на территории будет организован пункт сбора подарков, куда посетители смогут принести корм, консервы, пеленки, миски, амуницию и все то, что может порадовать хвостатых, у которых пока нет дома.

«Из 11 приютов Петербурга и Ленобласти привезут 50 собак и столько же кошек. В Петербурге фестиваль Woof проводится впервые, ранее мы проводили его в Москве и Ростове-на-Дону, в общей сумме - 10 раз. В среднем каждый фестиваль нам удается находить дом более чем ста животным и собирать тонны корма и другой необходимой в приютах помощи. Помогать в проведении мероприятия будут волонтеры. Задача фестиваля - не только пристроить животных в добрые руки, а еще познакомить жителей города с работой приютов, фондов, благотворительностью, рассказать, как можно помогать», — рассказала организатор фестиваля Алена Ларина.

Еще волонтеры будут принимать подарки для от гостей и распределять их приютам-участникам, оформлять договоры с новыми владельцами животных, сопровождать кошек и собак. Специалисты-ветеринары и кинологи проконсультируют тех, кто захочет забрать животное. 

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