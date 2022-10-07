На Васильевском острове обновили освещение

Кадетскую и 1-ю линии Васильевского острова очистили от воздушных линий электроосвещения. 4,4 км кабельных линий были перемещены под землю. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГБУ «Ленсвет».

«Раньше 1-ю и Кадетскую линии Васильевского острова освещали подвесные светильники с натриевыми лампами, которые крепились на растяжках к фасадам зданий. Воздушные сети уличного освещения искажали восприятие пространства. В зимний период при падении наледи с крыш сети периодически повреждались. В процессе реконструкции кабельные линии протяженностью 4,4 км полностью проложили в земле, воздушные сети с подвесными светильниками демонтировали», — рассказали в учреждении.

Вместо старых натриевых ламп установили светодиодные исторически стилизованные фонари. Общее количество светильников увеличилось на 60%, а проезжая часть улиц получила равномерное белое освещение. Над пешеходными переходами предусмотрено контрастное освещение, которое акцентирует внимание водителей на участки повышенной опасности.