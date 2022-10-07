Видео дня: посмотрите на кормление тюленей Шлиссика и Крошика

На время подготовки уличных вольеров и бассейнов к зиме Крошик и Шлиссик переехали во внутренние помещения Центра. Работники фонда отмечают аппетит Шлиссика, из-за которого его приходится кормить первым, иначе «он либо разнесёт бокс или его самого хватит удар». В комментариях подписчики отмечают порядочность и спокойствие Крошика.