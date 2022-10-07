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Видео дня: посмотрите на кормление тюленей Шлиссика и Крошика

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Сообщество «Спасение тюленей» опубликовало видео трапезы двух подопечных «Фонда друзей балтийской нерпы». На кадрах видно как Шлиссику не терпится скорее полакомиться. А Крошику приходится терпеливо ждать и махать ластой, чтобы напомнить о себе. К просмотру обязательно.

На время подготовки уличных вольеров и бассейнов к зиме Крошик и Шлиссик переехали во внутренние помещения Центра. Работники фонда отмечают аппетит Шлиссика, из-за которого его приходится кормить первым, иначе «он либо разнесёт бокс или его самого хватит удар». В комментариях подписчики отмечают порядочность и спокойствие Крошика.

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