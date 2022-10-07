Петербургскую дамбу открыли после шторма

В четверг Петербург находился под влиянием циклона Zydrune: он принёс на берега Невы дождь и штормовой ветер. Поэтому Комплекс защитных сооружений и его сотрудников перевели в режим повышенной готовности из-за угрозы наводнения, а затворы дамбы были частично перекрыты.

Но уже ночью дамбу вновь открыли. «Затворы судопропкскного сооружения С-2 и шести водопропускных сооружений открыты в 3:30 мск. Затвор судопропускного сооружения С-1 задействован не был. Кронштадтский корабельный фарватер был открыт для движения судов», — говорится в комментарии пресс-службы Комплекса защитных сооружений Петербурга.

Напомним, что бурную погоду в город принес циклон Zydrune. Из-за него в Петербург пришли порывистый ветер и угроза наводнения. А в ночь на 7 октября даже отменили традиционный развод мостов.