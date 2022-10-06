Для борьбы с наледью на петербургских крышах установили греющие ленты

По информации пресс-службы ведомства, ленту создают в Ленинградской области на специально разработанном для проекта оборудовании с использованием отечественного сырья. Лента достаточно небольшая (ширина — 10 см), ее просто крепить, и она потребляет мало электроэнергии, отметили в комитете.

Гендиректор компании-производителя добавил, что у ленты «Тепло Карбон» нет аналогов в мире, и она идеально подходит для скатов кровли и водосточных систем.

В домах на улице Пестеля в Центральном районе реализация проекта по установке греющей ленты практически завершена. Сколько еще зданий в Петербурге планируют оснастить этой технологией, не уточняется.