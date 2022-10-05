Дожди сохранятся, но есть надежда на тепло: синоптик рассказал, чего ждать от погоды в Петербурге

«Сегодня регион начнет ощущать влияние очередного облачного вихря, на этот раз североатлантического. Неторопливо приближаясь с запада, он сделает погоду облачной, местами пройдут небольшие дожди», — сказал Леус.

Воздух сегодня, 5 октября, прогреется до +12 градусов, по области +8…+13 градусов. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 758 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 6 октября, ночью и днем возможны небольшие дожди. Ветер ночью южный, юго-западный, днем юго-западный умеренный; днем местами порывы сильного. Температура воздуха, по сравнению с 5 октября будет на 2-3 градуса выше: ночью +7...+9 градусов, днем +13...+15 градусов.

А 7 октября снова вероятны небольшие дожди, ветер юго-западный умеренный, днем местами порывы сильного. Температура воздуха ночью будет около +8...+10 градусов, днем +12...+14 градусов.