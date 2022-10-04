В каких районах Петербурга живут люди с самыми высокими зарплатами? Ответили в Петростате

Такие данные приводятся в бюллетени «Оплата труда в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в январе-июне 2022 года», которую подготовили в Федеральной службе государственной статистики по Петербургу и Ленинградской области (Петростат). На втором месте в рейтинге оказался Петроградский район. Жители, которые там проживают, зарабатывают 130,1 тысячу рублей соответственно. Следом идет Василеостровский район (средняя зарплата 128,4 тысячи рублей).

Четвертую строчку занимают жители Московского района со средней зарплатой в 116,7 тысячи рублей. На пятом месте — Центральный район (средняя зарплата — 109,3 тысяч рублей). В топ-10 вошли Красногвардейский (108,1 тысяча рублей), Адмиралтейский (105,5 тысяч рублей), Калининский (104,1 тысяча рублей), Выборгский (96,2 тысячи рублей) и Фрунзенский районы (93,6 тысячи рублей).

Эксперты выяснили, что самые низкие зарплаты у жителей Пушкинского района: в месяц они зарабатывают в среднем порядка 76,1 тысячи рублей. Чуть лучше дела обстоят в Кронштадтском, Красносельском и Колпинском районах, где средняя зарплата за отчетный период составила 76,9 тысячи рублей, 77,2 тысячи рублей и 79,8 тысячи рублей соответственно.

Жители Кировского и Курортного районов за январь-июнь получали около 93,2 тысячи рублей и 89,8 тысячи рублей, а у жителей Невского и Петродворцового районов размер зарплаты был в среднем 81,8 тысячи рублей и 84,6 тысячи рублей.

Отмечается, что зарплата в целом по Петербурге за первые два квартала 2022 года (без учета субъектов малого предпринимательства) составляет 105 тысяч рублей, а по Ленинградской области — 56,7 тысячи рублей. В Петростате добавляют, что лучше всего в регионе зарабатывают сотрудники, которые работают в сфере водного транспорта.