Петербург может потерять более 450 млрд рублей доходов за три года. И все из-за отмены КГН

Как пишет «Коммерсантъ-СПб», такой прогноз огласил губернатор Петербурга Александр Беглов, выступая на парламентских слушаниях «О параметрах проекта федерального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в Совете федерации.

«В результате применения данного подхода доходы бюджета Петербурга от бывших участников КГН снизятся в следующем году в 3,5 раза. Только за 2023 год город потеряет, по предварительным расчетам, более 220 млрд рублей, а потери за три года, по нашим оценкам, составят более 450 млрд рублей. Это на фоне относительно высокой инфляции, необходимости решения ряда застаревших проблем и реакции на новые вызовы времени», — сказал градоначальник.

Беглов добавил, что значимое сокращение доходов «делает невозможной реализацию значимых для Петербурга социальных, инфраструктурных проектов, включая проекты для поддержки "Газпрома"». Губернатор Петербурга попросил главу Совета федерации Валентину Матвиенко учесть предложения городских властей, а также посоветовал доработать подход к распределению налога на прибыль от бывших участников КГН.

Губернатор в своем выступлении подчеркнул, что Смольный поддерживает решение по КГН, но считает, что новый порядок распределения доходов отнес к числу внутренних дестабилизирующих факторов, наряду с внешними: санкционным давлением недружественных стран, ростом транзакционных издержек и уходом с рынка компаний с иностранным капиталом. Особенно в условиях, когда бюджет на 2023 год уже утвердили в правительстве города.

Ранее Министерство финансов предложило с 1 января 2023 года изменить пропорции налоговых отчислений в регионы со стороны консолидированных групп налогоплательщиков (КГН). Предполагается, что часть налога будет напрямую направляться в региональный бюджет, другая часть будет консолидировать на уровне федеральной казны и распределять между регионами по нормативам, которые будут утверждены законом о федеральном бюджете.