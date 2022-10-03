Прокуратура Петербурга объявила о гибели более миллиона человек во время блокады Ленинграда

«Прокуратуре города удалось определить актуальный на сегодняшний день размер ущерба, причиненного оккупационными властями нацистской Германии и их пособниками Ленинграду и его жителям в период его блокады, который составил 35,3 триллиона рублей по текущему курсу валют», — сказал Мельник.

Однако прокурор не уточнил, как именно проводились расчеты. Кроме того, он добавил, что во время блокады Ленинграда погибло более одного миллиона человек, согласно сведениям статистического сборника Статистического управления города Ленинграда «Развитие народного хозяйства и культуры Ленинграда» от 1967 года.

Прокурор также рассказал о документах немецкого командования, в которых говорилось, что капитуляция города невозможна. По его словам, целью оккупационных войск «являлось полное уничтожение Ленинграда и истребление его жителей».

Напомним, прокуратура потребовала признать блокаду Ленинграда «преступлением против человечности, военным преступлением и геноцидом советского народа». Соответствующее заявление 8 сентября, в день 81-й годовщины начала блокады, прокурор Петербурга подал по поручению генпрокурора России Игоря Краснова.