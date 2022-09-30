Петербургский суд зарегистрировал первый иск об отзыве мобилизационной повестки

Даниил Бакалинский (автор иска) сообщил, что 22 сентября прибыл в военкомат по повестке «для уточнения документов воинского учета». В тот же день ему вручили другую повестку для явки в комиссариат с целью отправки к месту прохождения военной службы, выписанную на вечер 22 сентября.

Истец уверяет, что его не отправляли на медосмотр и не проверяли основания для отсрочки или освобождения от призыва. Истец не согласен с решением призывной комиссии, и требует заменить военную службу на альтернативную гражданскую, так как она противоречит его убеждениям.

По этим причинам Даниил Бакалинский просит суд признать незаконным решение призывной комиссии по мобилизации, отменить повестку военного комиссариата и обязать его вынести решение об освобождении от призыва. В качестве предварительной защиты он просит приостановить решение призывной комиссии. Пресс-служба судов Петербурга добавляет, что иск к судебному делопроизводству пока не принят.