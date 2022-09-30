Когда в Петербурге заработает регулярное отопление? Рассказали в Смольном

Как сообщают в пресс-службе Смольного, такое решение связано с прогнозируемым похолоданием и низкими температурами, которые установились в регионе.

«Все инженерные коммуникации города готовы к новому отопительному сезону. Сделаны необходимые запасы топлива. Теплоснабжающие организации переходят к регулярной подаче тепла в жилые дома», — заявил губернатор Александр Беглов.

Сейчас в Петербурге действует режим периодического протапливания. Тепло уже поступает в учреждения образования, здравоохранения и социальной защиты. Подача тепла в жилые дома осуществляется по решению управляющих компаний.