18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Зам военкома: в Петербурге выполнили 30% мобилизационного плана

Поделиться:

В Петербурге в рамках частичной мобилизации в Петербурге призвали около 30% от установленных показателей. Об этом на брифинге в ТАСС сообщил заместитель военного комиссара города полковник Ильфат Абзалов.

Shutterstock.com

Как пишет «Фонтанка» со слов военкома, общая информация о численности закрыта, точно также, как и данные по количеству брони от мобилизации в Петербурге.

Напомним, в Петербурге более 8 тысяч граждан получили повестки в рамках мобилизационной кампании. Такой информацией поделился заместитель военного комиссара города Петербурга полковник Ильфат Абзалов. Однако ранее на том же мероприятии он озвучил цифру в 80 тысяч, но затем журналистам сообщили, что заместитель военного комиссара «оговорился».

Кроме того, он добавил, что призыву на военную службу подлежат только те, у кого категория годности в военном билете значится А и Б. А для отрядов территориальной обороны могут призвать «запасников» из второго и даже третьего разрядов.

Мобилизация в России: кого могут призвать? Что будет, если не взять повестку? И как наказывают тех, кто не явится в военкоматы?

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: