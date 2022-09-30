Зам военкома: в Петербурге выполнили 30% мобилизационного плана

Как пишет «Фонтанка» со слов военкома, общая информация о численности закрыта, точно также, как и данные по количеству брони от мобилизации в Петербурге.

Напомним, в Петербурге более 8 тысяч граждан получили повестки в рамках мобилизационной кампании. Такой информацией поделился заместитель военного комиссара города Петербурга полковник Ильфат Абзалов. Однако ранее на том же мероприятии он озвучил цифру в 80 тысяч, но затем журналистам сообщили, что заместитель военного комиссара «оговорился».

Кроме того, он добавил, что призыву на военную службу подлежат только те, у кого категория годности в военном билете значится А и Б. А для отрядов территориальной обороны могут призвать «запасников» из второго и даже третьего разрядов.