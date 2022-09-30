Заместитель военкома: в Петербурге повестки разослали 8 тысячам граждан

Кроме того, он добавил, что призыву на военную службу подлежат только те, у кого категория годности в военном билете значится А и Б. Абзалов также подчеркнул, что первостепенно призываются военнослужащие запаса первого разряда. Но формируются также отряды территориальной обороны. И в эту категорию могут призвать «запасников» из второго и даже третьего разрядов.