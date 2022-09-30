Заместитель военкома: в Петербурге повестки разослали 8 тысячам граждан

В Петербурге более 8 тысяч граждан получили повестки в рамках мобилизационной кампании. Такой информацией поделился на брифинге в ТАСС заместитель военного комиссара города Петербурга полковник Ильфат Абзалов, пишет «Фонтанка». Однако ранее на том же мероприятии он озвучил цифру в 80 тысяч, но затем журналистам сообщили, что заместитель военного комиссара «оговорился».
Кроме того, он добавил, что призыву на военную службу подлежат только те, у кого категория годности в военном билете значится А и Б. Абзалов также подчеркнул, что первостепенно призываются военнослужащие запаса первого разряда. Но формируются также отряды территориальной обороны. И в эту категорию могут призвать «запасников» из второго и даже третьего разрядов.
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