18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Мобильный военкомат на границе с Финляндией разбирают

Поделиться:

Мобильный военкомат, который установили в Торфяновке всего пару дней назад, начали разбирать. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев.

Скриншот из соцсетей

Как рассказали петербуржцы, которые пересекали границу 29 сентября, люди в камуфляже неторопливо разбирали мобильный военкомат. На земле сложили лестницу и другие элементы конструкции.

Накануне стало известно, что в Ленинградской области на границе с Финляндией установили у пропускного пункта «Торфяновка» мобильный военкомат. Подлежащим мобилизации там вручали повестки.

Напомним, правительство Финляндии приняло решение ограничить въезд туристам из России по визам всех стран шенгенской зоны. Ограничение вступит в силу в ночь на пятницу, 30 сентября.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: