Мобильный военкомат на границе с Финляндией разбирают

Как рассказали петербуржцы, которые пересекали границу 29 сентября, люди в камуфляже неторопливо разбирали мобильный военкомат. На земле сложили лестницу и другие элементы конструкции.

Накануне стало известно, что в Ленинградской области на границе с Финляндией установили у пропускного пункта «Торфяновка» мобильный военкомат. Подлежащим мобилизации там вручали повестки.

Напомним, правительство Финляндии приняло решение ограничить въезд туристам из России по визам всех стран шенгенской зоны. Ограничение вступит в силу в ночь на пятницу, 30 сентября.