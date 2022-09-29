Власти Петербурга предложили работодателям самим решить, кого мобилизовать на военную службу

О предложении властей Петербурга пишет «Фонтанка» со ссылкой на предпринимателей, которые присутствовали на совещании с вице-губернатором Кириллом Поляковым в «Невской ратуше». На базе портала Центра развития и поддержки предпринимательства предполагается дать работодателям возможность заполнить раздел «Мобилизационные мероприятия», состоящий из двух пунктов: «Критически важные сотрудники для функционирования предприятия» и «Сотрудники предприятия, возможные для проведения мобилизационных мероприятий». Как говорят собеседники издания, таким образом работодателям предложили самим выбрать, «кого трогать не надо, и список тех, кто теоретически может быть мобилизован».

Также издание публикует инструкцию по заполнению раздела «Мобилизационные мероприятия». Для этого необходимо:

Внести данные о функциях компаниях, реализуемых «в целях жизнеобеспечения города», и численности сотрудников организации. Как отметил Поляков, это «окно возможности», которое создается, чтобы «экономику Санкт-Петербурга никак не обрушить».

В подразделе «Критически важные сотрудники для функционирования предприятия» заполнить данные о каждом работнике, которому «по производственной необходимости» требуется отсрочка от призыва.

Заполнить данные в подразделе «Сотрудники предприятия, возможные для проведения мобилизационных мероприятий».

Заполнить шаблон файла, которым подтверждается корректность предоставленных данных, а также согласие на обработку и передачу персональных данных сотрудников.

Предложения от работодателей будет рассматривать специальный штаб, в которых входят силовики и налоговая: по словам Полякова, каждого человека проверят, «чтобы не было злоупотреблений». После этого утвержденные списки внесут на призывную комиссию по частичной мобилизации, возглавляемую губернатором Петербурга Александром Бегловым, которая и примет решение о предоставлении отсрочки. Отмечается, что военком на основании этого решения имеет право выдавать в том числе справки на выезд за границу.