По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 28 сентября, синоптическая ситуация в Петербурге будет формироваться под влиянием атмосферного фронта с юго-востока. Ожидается облачная погода — в начале дня с прояснениям, — пройдут небольшие дожди, а температурный фон понизится.

Температура воздуха сегодня в городе составит +10…+12 градусов, по области +8…+13. Ветер ожидается восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 755 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

В четверг, по данным Леуса, «вновь дожди и дальнейшее понижение температуры».

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 29 сентября, ночью в Петербурге пройдет дождь, местами небольшой, днем временами небольшой дождь. В ночное время суток температура воздуха составит +5…+7 градусов, днем +7…+9.

В пятницу, 30 сентября, временами пройдет дождь, местами небольшой, а ветер усилится до 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +5…+7 градусов, днем +10…+12.