Сфинксов с Египетского моста отправили на «лечение» в реставрационные мастерские

«Прибыв в мастерскую, они были повреждены. Поврежден чугун, из которого они сделаны, он подлежит покраске. Реставраторы частично расчистили скульптуры, под ними были обнаружены некие повреждения, но не аварийного характера. В процессе реставрации все повреждения будут восстановлены. Пострадали плиты, на которых они установлены, разной силы коррозия на лицах сфинксов и на теле. За три дня до демонтажа, а мы демонтировали первую группу 9 сентября, реставраторы стирали надписи и удаляли акт вандализма», — рассказала она.

Фигуры проходят расчистку, также их починят, обработают от коррозии и окрасят под «оксидированную бронзу», а также восстановят золочение. Шишкина отметила, что сфинксы вернутся на Египетский мост на набережной реки Фонтанки до конца 2022 года.

Напомним, 14 сентября сообщалось, что с Египетского моста через Фонтанку убрали двух из четырех сфинксов. Рассказываем, куда они пропали и как скоро их вернут обратно.