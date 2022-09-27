На всех ветках петербургского метро появились мобильная связь и интернет

«Это стало возможным после того, как оператор Tele2 запустил сеть в тоннелях Фрунзенско-Приморской линии, а также в тоннелях между станциями «Беговой», «Зенит» и «Приморской». Напомним, что мобильная связь от других операторов уже работает на остальных ветках метро», — заявили там.

Отмечается, что за период тестовой работы сети в тоннелях самым загруженным перегоном по интернет-трафику назвали «Адмиралтейская» — «Спортивная», за неделю абоненты в нем прокачивают более 1 Тб. А среди станций лидирует «Садовая» — более 3,4 Тб трафика мобильного интернета за неделю.