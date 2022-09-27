18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

На всех ветках петербургского метро появились мобильная связь и интернет

Поделиться:

Все ветки и тоннели петербургского метро оснастили скоростным мобильным интернетом и мобильной связью. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Alex Zotov / Shutterstock.com

«Это стало возможным после того, как оператор Tele2 запустил сеть в тоннелях Фрунзенско-Приморской линии, а также в тоннелях между станциями «Беговой», «Зенит» и «Приморской». Напомним, что мобильная связь от других операторов уже работает на остальных ветках метро», — заявили там.

Отмечается, что за период тестовой работы сети в тоннелях самым загруженным перегоном по интернет-трафику назвали «Адмиралтейская» — «Спортивная», за неделю абоненты в нем прокачивают более 1 Тб. А среди станций лидирует «Садовая» — более 3,4 Тб трафика мобильного интернета за неделю.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: