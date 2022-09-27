Участок КАД от ЗСД до Приморского шоссе собираются расширить до шести полос

Как сообщает пресс-служба дорожного управления, ФКУ Упрдор «Северо-Запад» заключило госконтракт на реконструкцию участка КАД от ЗСД до Приморского шоссе. На отрезке с 0-го по 10-й километр кольцевой автодороги планируется частично расширить земляное полотно и переделать конструктивные слои дорожной одежды. Одной из задач будет устранить характерные для этого участка отраженные трещины в покрытии проезжей части.

На реконструируемом участке переустроят три путепровода, включая проходящие над Пушкинской улицей и Приморским шоссе. На них заменят мостовое полотно и частично отремонтируют опоры, пролетное строение и участки сопряжений с насыпью. На путепроводе через Приморское шоссе установят подъемные платформы для маломобильных людей, а на съездах развязки уложат новый асфальт.

Кроме вышеперечисленных работ, на участке появятся локальные очистные сооружения и гидроботанические площадки, а также новую систему водоотвода и дождевой канализации, которые будут очищать воду с проезжей части. Осветят дорогу высокомачтовые осветительные комплексы со светодиодными светильниками.

Работы планируют завершить до конца августа 2026 года. По завершению реконструкции ширина проезжей части КАД будет составлять 22,5 метра, а разделительной полосы — 5 метров. На площадках отдыха установят беседки и мусорные контейнеры, высадят деревья и кусты. Согласно проекту, на участке планируют установить акустические экраны вдоль дороги и стеклопакеты в расположенных рядом жилых домах. Кроме того, на магистрали смонтируют сетчатое ограждение от диких животных.