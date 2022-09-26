Уличным музыкантам в Петербурге придется согласовывать выступления через МФЦ

Соответствующий законопроект губернатора Петербурга одобрили на заседании постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Законодательного собрания города. Согласно документу, музыкантам необходимо будет подавать заявку на выступление за 15 дней. Отказать могут, если это место и время уже зарезервировано другим уличным артистом, пишет «Фонтанка».

По мнению депутата Бориса Вишневского, новые правила только усложнят работу уличных музыкантов, вместо того чтобы облегчить.

«Заявку согласуют, если на это место ранее никто не претендовал. Но вы не узнаете, претендовал или нет, так как в законопроекте не предусмотрено открытого перечня поданных заявок. Заблаговременная подача — это коррупционным механизм, так как легко отказать в пользу тех, кто заранее договорился», — прокомментировал он.

К примеру, в Москве есть портал «Уличный артист», на котором можно в режиме реального времени выбрать свободную площадку, забронировать ее в тот же день, и играть в течение двух часов. При себе достаточно иметь копию заявки. Присутствовавший на заседании комиссии глава комитета по культуре Федор Болтин сообщил, что пока такой подход в Петербурге применять не планируют, отметил Вишневский.

После одобрения комиссии по образованию, науке и культуре законопроект будет рассматривать Законодательное собрание.

Напомним, уличным музыкантам запретили выступать в Петербурге без согласования. Проект закона о проведении уличных выступлений одобрил губернатор города Александр Беглов в конце июля.