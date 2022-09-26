В ЗакСе поддержали приостановку действия закона о реновации в Петербурге

По словам главы комиссии ЗакСа Валерия Гарнеца, приостановка отдельных положений закона о комплексном развитии территорий, поддержанная сегодня, «объяснимая вещь», так как эти положения сильнее всего волновали граждан. Также городской парламент утвердил состав Общественного штаба по вопросам реновации. В него вошли представители общественной палаты, органов исполнительной власти, депутаты, лидеры общественного мнения — в том числе Николай Валуев, ранее предложивший свою кандидатуру на участие в штабе как петербуржец, владеющий квартирой в «хрущевке».

Одновременно с этим ЗакС отказался поддержать законопроект о гарантиях прав граждан при проведении реновации, внесенный на рассмотрение фракцией «Яблоко». По словам депутата Бориса Вишневского, в нем были прописаны «три главных момента, на фиксации которых настаиваем» — гарантии получения равнозначного жилья при переселении, гарантии сохранения локации муниципального уровня, а также гарантии того, что дома с износом менее 70% не попадут в программу реновации.

«Выступая, я сказал: необходимость корректировки закона о КРТ, принятого в дичайшей спешке и без обсуждения с жителями, сегодня признается всеми, даже губернатором. Ну так и давайте корректировать: у «Яблока» для этого все готово. А не топить совершенно очевидные и требуемые гражданами предложения в бесконечных обсуждениях. Важно показать гражданам, что городской парламент готов двигаться в требуемом ими направлении, принять это как необходимый минимум, а затем двигаться дальше. Проект «Яблока» задает именно это направление в законодательстве», — отметил Вишневский.