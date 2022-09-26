Неизвестный устроил стрельбу в одной из школ Ижевска. Число погибших возросло до 13 человек

Утром в понедельник, 26 сентября, неизвестный открыл стрельбу в школе №88 в Ижевске. По данным СК, к 12:20 число погибших возросло до 13 человек, среди них семеро детей. Полицейские установили личность мужчины, открывшего стрельбу — он покончил с собой.
О стрельбе в одной из школ Ижевска пишут Telegram-каналы «112» и Baza. По данным изданий, стрельба началась во время урока: неизвестный мужчина в черной одежде ворвался в класс и открыл огонь по детям. Директор школы успела спрятаться с раненым подростком в кабинете.
В результате стрельбы скончался охранник. Еще четверо детей получили травмы: по данным «112», у троих несовершеннолетних огнестрельные ранения, у одного ребенка колото-резаное. К 10:35 число пострадавших школьников возросло до пяти, к — 10:55 до десяти. Число погибших к этому времени возросло до шести человек, трое из них школьники.
МВД подтвердило стрельбу в школе №88. На место происшествия прибыл глава Удмуртии Александр Бречалов, Минпросвещения направило группу в Ижевск. По предварительной информации к 10:45, напавший на школу застрелился.
«В Удмуртии сегодня трагедия. В ижевской школе №88 пока не установленный человек проник в школу, убил охранника — это уже известно. Есть жертвы среди детей, раненные. Сейчас практически закончилась эвакуация, по моей информации, [нападавший] сам застрелился. Всю информацию будем чуть позже сверять с коллегами из ФСБ и системы здравоохранения. Весь периметр оцеплен, сейчас на объекте работают Росгвардия, ФСБ, следственные органы. Пока все», — сообщил глава Удмуртии.
В МВД по Удмуртской республике сообщили о шести погибших и около 20 пострадавших. Полицейскими обнаружено тело мужчины, открывшего стрельбу. По имеющимся данным, он покончил с собой. К 11:40 Следственный комитет сообщил о девяти погибших, среди них два охранника учебного заведения и двое учителей, а также пятеро несовершеннолетних, есть раненые. Информация по погибшим и раненым уточняется.
К 12:20 в СК сообщили о том, что число погибших возросло до 13 человек, среди них семеро детей. Ранения при стрельбе в школе в Ижевске получил 21 человек, в том числе 14 детей.
Следователями СК России установлена личность напавшего на школу в Ижевске. Им оказался 34-летний Артем Казанцев — уроженец города Ижевска и выпускник этой школы. «В настоящее время следователи СК России проводят обыск по месту его жительства, изучается личность нападавшего, его взгляды и окружение. Проверяется его приверженность неофашистским взглядам и нацистской идеологии», — заявили в пресс-службе СК.
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