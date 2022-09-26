Неизвестный устроил стрельбу в одной из школ Ижевска. Число погибших возросло до 13 человек

О стрельбе в одной из школ Ижевска пишут Telegram-каналы «112» и Baza. По данным изданий, стрельба началась во время урока: неизвестный мужчина в черной одежде ворвался в класс и открыл огонь по детям. Директор школы успела спрятаться с раненым подростком в кабинете.

В результате стрельбы скончался охранник. Еще четверо детей получили травмы: по данным «112», у троих несовершеннолетних огнестрельные ранения, у одного ребенка колото-резаное. К 10:35 число пострадавших школьников возросло до пяти, к — 10:55 до десяти. Число погибших к этому времени возросло до шести человек, трое из них школьники.

МВД подтвердило стрельбу в школе №88. На место происшествия прибыл глава Удмуртии Александр Бречалов, Минпросвещения направило группу в Ижевск. По предварительной информации к 10:45, напавший на школу застрелился.