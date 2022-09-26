Петербуржцы массово обращаются в нотариальные конторы для оформления доверенностей

По данным «Фонтанки», во многих нотариальных конторах Петербурге временно приостановили запись. «У нотариуса на Наличной, 49 сообщили, что уже приостановили прием документов, до вторника «забито все». На Восстания у нотариуса все сидят по талонам — 300 штук, которые начали выдавать в девять утра, расхватали почти сразу. В Нотариальной конторе на Московском проспекте, 150 сообщили, что могут записать лишь на четверг или пятницу», — сообщают корреспонденты издания на местах.

Аналогичная ситуация и в других городах России. Так, в Екатеринбурге в очередях к нотариусам чаще всего стоят мужчины: по словам очевидцев, которые приводит E1, многие из них составляют доверенности на близких и завещания: «По-моему, стоят те, кого мобилизовали. Оформляют доверенности. Например, если мужей забирают, а они собственники квартир, и без них ее не получится продать — тогда делают доверенности на продажу собственности без участия собственника».

Об этом говорят и сами работники нотариальных контор, отмечая, что мобилизованные с женами сейчас «идут потоком»: «Они делают доверенности, например, на получение зарплаты. Кое-кто оформляет завещание, но таких все-таки единицы».

С сегодняшнего дня, 26 сентября, мобилизованные могут не оплачивать услуги нотариусов. Федеральная нотариальная палата предоставила льготу, которая будет распространяться на услуги по удостоверению доверенностей, выдаче согласий законных представителей, опекунов, попечителей на юридически значимые действия для несовершеннолетних детей и ряд других.

«Граждане, призванные на военную службу по мобилизации, получат возможность получить необходимые им нотариальные действия вне очереди в любой нотариальной конторе страны при предъявлении повестки военного комиссариата. Перечень дежурных нотариальных контор в регионе будет определять нотариальная палата соответствующего субъекта РФ», — приводит РБК заявление организации.