По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 26 сентября, петербуржцы и жители западной половины Ленинградской области будут ощущать влияние слабо выраженного гребня антициклона. «Санкт-Петербург: пауза в дождях. […] При облачной с прояснениями погоде там [в городе и на западе Ленобласти] обойдется без существенных осадков. А вот на востоке области короткими дождями еще отметится периферия разрушающегося циклона», — рассказал синоптик.

Температура воздуха сегодня в городе составит +11…+13 градусов, по области +9…+14. Ветер ожидается западный 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 757 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

Во вторник, по данным Леуса, «без существенных осадков и днем около +12».

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 27 сентября, в Петербурге ожидается облачная погода, временами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит +5…+7 градусов, днем +9…+11.

В среду, 28 сентября, синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду: ночью местами пройдет небольшой дождь, днем обойдется без существенных осадков. В ночное время суток температура воздуха составит +5…+7 градусов, днем +9…+11.