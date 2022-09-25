Михаила Пиотровского переназначили на должность директора Эрмитажа

Председатель правительства Михаил Мишустин переназначил Михаила Пиотровского на должность генерального директора Эрмитажа. Его полномочия продлили еще на три года.
Михаил Пиотровский переназначен на должность главы Эрмитажа. Соответствующее указание опубликовано на сайте правительства России. «Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о переназначении Михаила Пиотровского генеральным директором Государственного Эрмитажа. Его полномочия на этом посту подтверждены еще на три года», — говорится в сообщении. Таким образом, он останется генеральным директором как минимум до 2025 года.
Пиотровский работает в Эрмитаже с 1991 года, а с 1992 года занимал должность директора музея. Пиотровский является доктором исторических наук, академиком Российской академии наук, членом президиума РАН, действительным членом Российской академии художеств. В 2003 году он был награжден Президентской премией в области литературы и искусства, а в 2017 его наградили Государственной премией Российской Федерации в области литературы и искусства.
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