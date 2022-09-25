Михаила Пиотровского переназначили на должность директора Эрмитажа

Михаил Пиотровский переназначен на должность главы Эрмитажа. Соответствующее указание опубликовано на сайте правительства России. «Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о переназначении Михаила Пиотровского генеральным директором Государственного Эрмитажа. Его полномочия на этом посту подтверждены еще на три года», — говорится в сообщении. Таким образом, он останется генеральным директором как минимум до 2025 года.

Пиотровский работает в Эрмитаже с 1991 года, а с 1992 года занимал должность директора музея. Пиотровский является доктором исторических наук, академиком Российской академии наук, членом президиума РАН, действительным членом Российской академии художеств. В 2003 году он был награжден Президентской премией в области литературы и искусства, а в 2017 его наградили Государственной премией Российской Федерации в области литературы и искусства.