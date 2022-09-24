Сейчас транспортная реформа в Петербурге закончена на 40-50%. О промежуточных итогах для 78.ru отчитался председатель комитета по транспорту Вадим Енокаев. По его словам в центре города время приезда экстренных служб сократилось на 25%, а скорость общественного транспорта выросла на 20%. Снизилось и количество ДТП — на 20%.

По его словам, в дальнейшем в Северной столице будут реализованы 4-й и 5-й этапы реформы. Система общественного транспорта будет точечно видоизменяться — появятся новые маршруты, изменится движение уже действующих. «Нам в 2023-2024 предстоит крупное обновление подвижного состава «Пассажиравтотранса»: «гармошки» должны обновиться, магистральные маршруты должны измениться — выделять это в отдельный этап реформы неправильно, потому что суть новой модели транспортного обслуживания была уйти от маршруток и заменить на новый принцип обслуживания, и мы это сделали», — заявил Енокаев.

С 25 октября закроется станция метро «Чернышевская». В связи с этим изменится движение трех автобусных маршрутов — №21, №136, №169А. И введут еще один дополнительный временный — 136М.