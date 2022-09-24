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Петербург постепенно переходит под власть циклона. Синоптики рассказали какой будет погода в выходные

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Погоду в Петербурге на выходных начнет определять активный северо-западный циклон, который постепенно выходит в центральную часть Европейской России. Он сформирует в городе облачную с прояснениями погоду. Рассказываем чего ждать петербуржцам в последний уикенд сентября.

Stanislav71/shutterstock

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 24 сентября, город постепенно окажется под влиянием северо-западной периферии активного циклона, вышедшего в центральную часть Европейской России. Он сформирует в регионе облачную с прояснениями погоду, существенных осадков не ожидается, и только на востоке области местами пройдут небольшие дожди.

Температура воздуха сегодня в городе составит +12…+14 градусов, по области +10…+15. Ветер ожидается северный 4-9 метров в секунду.Атмосферное давление будет падать и составит 759 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

В воскресенье, по данным Леуса, временами пройдут дожди, а температура снизится до +10 градусов.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 25 сентября, ожидается облачная погода. Город будет ждать небольшой, днем местами умеренный, дождь. Ветер северный. Температура воздуха ночью +6...+8 градусов, днем +8...+10.

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