В Петергофе после двухлетнего перерыва проведут осенний праздник фонтанов. И представят новый мультимедийный спектакль

«Каждый год тысячи петербуржцев и гостей города становятся зрителями масштабного

шоу на Большом каскаде в Нижнем парке. По традиции Осенний праздник фонтанов

посвящают важным событиям, памятным датам и личностям, которые внесли неоценимый

вклад в развитие культуры страны и изменили ход истории всего государства», — рассказали в пресс-службе музея-заповедника.

Мультимедийный спектакль «Петр Первый. Человек-история» будет посвящен 350-летию первого российского императора и основателя Петергофа – Петра Великого. Новое шоу будет сочетать в себе трехмерные проекции, которые транслируют на фасад Большого петергофского дворца пиротехническими и световыми эффектами, и историей о том, как Петр Первый собирал по всему миру и внутри страны художественные и естественнонаучные коллекции и задумывал открыть первые музеи.

Праздник пройдет в Нижнем парке на Большом каскаде и будет сопровождаться фейерверком. Центральным объектом станет масштабный световой фонтан, а на сценах актеры петербургских театров будут взаимодействовать с мультимедийными проекциями, расположенными на 30-метровых экранах и здании Большого петергофского дворца.

Мультимедийный спектакль подготовили сотрудники музея-заповедника «Петергоф» и коллектив Студии «Шоу Консалтинг». Также в создании приняли участие Елена Кальницкая, Роман Ковриков, Глеб Абаев, Глеб Фильштинский, Стас Парфенов, Вячеслав Трапенок, Петр Трапенок и другие.

Спектакль начнется в 21:00, вход в Нижний парк будет работать с 18:00 по билетам праздника. Узнать подробнее можно на официальном сайте ГМЗ «Петергоф».