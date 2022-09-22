В Петергофе после двухлетнего перерыва проведут осенний праздник фонтанов. И представят новый мультимедийный спектакль

В Государственном музее-заповеднике «Петергоф» после двухлетнего перерыва пройдет осенний праздник фонтанов. Его проведут 23 и 24 сентября, тогда же представят новый мультимедийный спектакль «Петр Первый. Человек-история».
«Каждый год тысячи петербуржцев и гостей города становятся зрителями масштабного
шоу на Большом каскаде в Нижнем парке. По традиции Осенний праздник фонтанов
посвящают важным событиям, памятным датам и личностям, которые внесли неоценимый
вклад в развитие культуры страны и изменили ход истории всего государства», — рассказали в пресс-службе музея-заповедника.
Мультимедийный спектакль «Петр Первый. Человек-история» будет посвящен 350-летию первого российского императора и основателя Петергофа – Петра Великого. Новое шоу будет сочетать в себе трехмерные проекции, которые транслируют на фасад Большого петергофского дворца пиротехническими и световыми эффектами, и историей о том, как Петр Первый собирал по всему миру и внутри страны художественные и естественнонаучные коллекции и задумывал открыть первые музеи.
Праздник пройдет в Нижнем парке на Большом каскаде и будет сопровождаться фейерверком. Центральным объектом станет масштабный световой фонтан, а на сценах актеры петербургских театров будут взаимодействовать с мультимедийными проекциями, расположенными на 30-метровых экранах и здании Большого петергофского дворца.
Мультимедийный спектакль подготовили сотрудники музея-заповедника «Петергоф» и коллектив Студии «Шоу Консалтинг». Также в создании приняли участие Елена Кальницкая, Роман Ковриков, Глеб Абаев, Глеб Фильштинский, Стас Парфенов, Вячеслав Трапенок, Петр Трапенок и другие.
Спектакль начнется в 21:00, вход в Нижний парк будет работать с 18:00 по билетам праздника. Узнать подробнее можно на официальном сайте ГМЗ «Петергоф».
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