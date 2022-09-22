За сутки из России в Финляндию выехали почти 5 тысяч автомобилей. Что происходит на других границах?

За первые сутки с момента объявления в России частичной мобилизации из страны в Финляндию выехали почти 5 тысяч автомобилей. На других сухопутных границах также очереди, которые, по прогнозам, могут растянуться на сутки ожидания.
По данным начальника отдела международного сотрудничества финской погранслужбы Матти Питкянитти, за минувшие сутки, 21 сентября, через наземную границу из России в Финляндию выехали 4 824 автомобиля. Ранее на неделе трафик составлял около 3 тысяч машин в сутки.
«Ночью увеличился входящий трафик на восточной границе. Трафик увеличился по сравнению с предыдущими неделями, но его количество все еще мало по сравнению со временем до пандемии. Наших ресурсов достаточно, и ситуация находится под контролем», — приводит «Фонтанка» заявление сотрудников финской погранслужбы.
На фоне объявления в России частичной мобилизации в МИД Финляндии также зафиксировали повышенный спрос на шенгенские визы среди россиян призывного возраста. Однако чаще всего заявители получают отказы: в случае, если в документах встречаются неточности или понятно, что заявитель хочет уехать в один конец.
По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, информация об ажиотаже в аэропортах и пунктах наземного перехода границы «очень сильно преувеличены». «Там информация о некоем ажиотаже в аэропортах и так далее, она очень сильно преувеличена. Очень сильно преувеличена — там пункты перехода и так далее», — заявил он.
Сложная ситуация и на других погранпунктах. Так, на границе России и Грузии преодоления двух КПП с одного часа выросло до 10 часов. К концу дня ожидание может достигнуть 20-24 часов. Отмечается, что на выезд из Грузии в Россию очередей нет.
Напомним, еще вчера, 21 сентября, закончились билеты на прямые рейсы из Москвы в Стамбул, Ереван, Баку и другие соседние страны, при въезде в которые не требуют визы. Одновременно с этим российские авиакомпании «Аэрофлот» и S7, а также РЖД заявили, что не будут вводить ограничения на продажу билетов из-за частичной мобилизации.
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