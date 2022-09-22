За сутки из России в Финляндию выехали почти 5 тысяч автомобилей. Что происходит на других границах?

По данным начальника отдела международного сотрудничества финской погранслужбы Матти Питкянитти, за минувшие сутки, 21 сентября, через наземную границу из России в Финляндию выехали 4 824 автомобиля. Ранее на неделе трафик составлял около 3 тысяч машин в сутки.

«Ночью увеличился входящий трафик на восточной границе. Трафик увеличился по сравнению с предыдущими неделями, но его количество все еще мало по сравнению со временем до пандемии. Наших ресурсов достаточно, и ситуация находится под контролем», — приводит «Фонтанка» заявление сотрудников финской погранслужбы.

На фоне объявления в России частичной мобилизации в МИД Финляндии также зафиксировали повышенный спрос на шенгенские визы среди россиян призывного возраста. Однако чаще всего заявители получают отказы: в случае, если в документах встречаются неточности или понятно, что заявитель хочет уехать в один конец.