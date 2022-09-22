Смольный почти вдвое сократил расходы бюджета на строительство метро в Петербурге в 2023 году

Как пишет «Фонтанка», изначально на развитие метро предполагалось потратить 55 млрд рублей в следующем году, и столько же в 2024 году. Отмечается, что в 2022 году на разработку метрополитена также закладывали 30 млрд рублей. Эту информацию подтвердили в комитете финансов.

В 2023 году бюджет предлагают разделить следующим образом: 22,4% средств потратят на образование, 15,2% — на социальную политику, 10,3% — на нужды здравоохранения, 13,8% — на транспорт, 9,6% — на дорожное хозяйство и 9,1% — на ЖКХ.

Напомним, Петербург может недополучить часть доходов в 2023 году. С 1 января собираются изменить пропорции налоговых отчислений в регионы со стороны консолидированных групп налогоплательщиков (КГН). Такие прогнозы делают в финансовом блоке правительства Петербурга. Сейчас в одну из таких групп входит «Газпром», чьи налоги добавили городу свыше триллиона рублей,