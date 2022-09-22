Во всех 18 районах Петербурга начали работать комиссии по мобилизации граждан

Однако градоначальник не уточнил, где именно они располагаются. Он отметил, что к работе привлекли представителей военкоматов, силовых структур, комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, военно-врачебных комиссий. Кроме того, по словам Беглова, в Петербурге полностью подготовлены документы и материальная база по обеспечению призыва.

«Дети, жены, пожилые родители мобилизуемых должны быть обеспечены полным социальным пакетом. Для этого поручил создать в бюджете города резерв денежных средств. Поручил главам районов взять на личный контроль внеочередной прием детей военнослужащих в образовательные учреждения. Сделаем все возможное, чтобы работодатели поддержали мобилизуемых, сохранили их рабочие места», — сказал Беглов.

Военный комиссар Петербурга Сергей Качковский доложил, что создана и подготовлена база мобилизационного развертывания, в том числе участки и штабы оповещения, пункты предварительного сбора граждан.