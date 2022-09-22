Петербург продолжает находиться на периферии циклона, который оказался малоподвижным. Небольшие дожди и температура чуть ниже нормы — рассказываем, какой будет погода в городе до конца рабочей недели.
По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 22 сентября, Петербург останется на северной периферии малоподвижного циклона, центр которого остается над Черноземьем. Он сохранит в регионе облачную с прояснениями погоду, местами пройдут небольшие дожди.
Температура воздуха сегодня в городе составит +12…+14 градусов, по области +10…+15. Ветер ожидается северо-восточный 2-7 метров в секунду Атмосферное давление будет меняться мало и составит 766 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.
В пятницу, по данным Леуса, погода изменится мало.
По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 23 сентября, ночью ожидается переменная облачность, днем облачно с прояснениями. Ночью обойдется без существенных осадков, днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха в ночное время суток составит +6…+8 градусов, в окрестностях местами до +2, днем +12…+14.
В субботу, 24 сентября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. В ночное время суток температура воздуха составит +6…+8 градусов, в окрестностях местами до +3, днем +11…+13.
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