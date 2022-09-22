По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 22 сентября, Петербург останется на северной периферии малоподвижного циклона, центр которого остается над Черноземьем. Он сохранит в регионе облачную с прояснениями погоду, местами пройдут небольшие дожди.

Температура воздуха сегодня в городе составит +12…+14 градусов, по области +10…+15. Ветер ожидается северо-восточный 2-7 метров в секунду Атмосферное давление будет меняться мало и составит 766 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

В пятницу, по данным Леуса, погода изменится мало.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 23 сентября, ночью ожидается переменная облачность, днем облачно с прояснениями. Ночью обойдется без существенных осадков, днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха в ночное время суток составит +6…+8 градусов, в окрестностях местами до +2, днем +12…+14.

В субботу, 24 сентября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. В ночное время суток температура воздуха составит +6…+8 градусов, в окрестностях местами до +3, днем +11…+13.