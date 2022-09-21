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Смольный планирует заработать на платных парковках 2 млрд рублей в 2023 году

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Доход от платных парковок в Петербурге принесут в бюджет в 2023 году около 2 млрд рублей. Такую цифру озвучила глава комитета финансов Светлана Енилина.

Konstantin Lenkov / Shutterstock.com

Она также отметила, что в этом году казна пополнится почти на 878 млн рублей за счет платных парковочных зон. Енилина добавила, что в комитете учли и увеличение зоны платных парковок.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября платная парковка появилась на 56 улицах Центрального района. До конца года парковка станет платной на 72 улицах Адмиралтейского района. А в следующем году платные парковки откроют на Васильевском острове и Петроградской стороне.

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