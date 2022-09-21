О создании призывной комиссии по частичной мобилизации сообщает пресс-служба Смольного. «Губернатор Александр Беглов отметил, что призыв проводится согласно Указу Верховного Главнокомандующего — Президента России. Перед городом стоит задача обеспечить стопроцентное выполнение плана призыва», — говорится в сообщении.

За организацию призыва отвечают Военный комиссариат, районные администрации и муниципальные образования, на глав которых возложены обязанности председателей комиссий. Обязанность координировать работу всех ответственных за призыв органов возложена на районные администрации. Вопросы оповещения граждан поставлены на контроль глав муниципалитетов и районов.

«Фонтанка» обзвонила военкоматы Петербурга. «Нас с утра уведомили, что у нас режим ожидания. Если у вас с мужем на завтра билеты и вы уезжаете в отпуск, вас могут там не пропустить, на границе. Но мы этого не знаем наверняка. Перезвоните позже», — заявили в ответ на вопрос о том, выпустят ли мужчин из страны, в военкомате Невского района.

В Приморском военкомате в ответ на вопрос, что делать родителям студентов, ответили: «Вы же телевизор смотрите. Шойгу только что сказал: никаких студентов, никаких учащихся, никаких срочников. Только тех, что ранее проходил службу по контракту, будут. Так что ваш студент пусть учится дальше».

В других военкоматах либо не смогли прокомментировать сообщения о частичной мобилизации, либо не слышали о них. «У нас пока никакой информации нет. Сегодня объявили — это не значит, что сегодня в 8 утра мы уже знаем. Сами спрашиваем друг у друга, что и как быть. Либо будет массовый обзвон явиться в военкоматы для сверки и записи, либо будут вызовы повесткой», — отметили в военкомате Пушкинского района.

Напомним, сегодня, 21 сентября, президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. О том, кого призовут на военную службу, а также сколько резервистов планируется мобилизовать, рассказал министр обороны Сергей Шойгу.